Trânsito na Ponte Rio-Niterói - Divulgação

Publicado 14/04/2022 12:43 | Atualizado 14/04/2022 14:25

Rio - As rodovias do Rio já registram trânsito intenso para o feriado da Semana Santa, que acontece nesta sexta-feira (15), nesta quinta (14). Segundo a concessionária Ecoponte, a expectativa é de que 726 mil veículos passem pela via que liga o município do Rio ao de Niterói.

O dia com o maior movimento deve ser esta quinta-feira, quando cerca de 90 mil carros vão seguir para Niterói e para a Região dos Lagos. No domingo e na segunda-feira, 165 mil veículos devem retornar para o Rio.

Nesta quinta-feira, a CCR Via Lagos começou a operação especial. A concessionária espera que os dias com mais movimento sejam esta quinta-feira e a sexta-feira (15). Nesses dias, devem passar, respectivamente, 32 mil e 29 mil veículos. No domingo de Páscoa, 17, e na segunda-feira, 18, há a expectativa de receber 41 mil e 24 mil veículos, respectivamente.

A Rodoviária Novo Rio espera movimentar cerca de 180 mil pessoas, entre embarques e desembarques, no período entre quinta-feira (14) e segunda-feira (18). A maior saída da cidade do Rio irá ocorrer nesta quinta, com 30 mil passageiros embarcando No Domingo de Páscoa, o terminal deverá registrar o maior número de desembarques, com 26,7 mil passageiros chegando ao Rio. Estima-se que 5.860 ônibus rodem no feriado.



De acordo com o Centro de Operações (COR), o trânsito na Linha Vermelha, sentido Centro da cidade é intenso a lento desde o Fundão até São Cristóvão. No sentido Baixada, trânsito com boas condições neste momento.

A CCR RioSP também estará com operações especiais nas duas rodovias sob a sua administração – BR-116 (Presidente Dutra) e BR-101 (Rio-Santos). A previsão de saída da capital fluminense é de 195 mil veículos para o feriado.



Previsão de tráfego na saída – Rio de Janeiro



- Quinta-feira (14): Horário de pico das 15h às 21h – 6.207 veículos por hora



- Sexta-feira (15): Horário de pico das 7h às 12h – 6.002 veículos por hora

Previsão de tráfego no retorno à capital fluminense



- Domingo (17): Horário de pico das 13h às 19h – 7.282 veículos por hora