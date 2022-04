Unidades 24 horas vão funcionar durante o feriado - Divulgação

Publicado 14/04/2022 14:28 | Atualizado 14/04/2022 14:34

Rio - Com o feriado prolongado da Semana Santa, entre esta quinta-feira (14) e o próximo domingo (17), as unidades de saúde da rede municipal do Rio terão alteração no horário de funcionamento. As unidades 24 horas, como hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os centros de Emergência Regionais (CERs) e de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo III, vão funcionar ininterruptamente.



Já os Centros Municipais de Saúde e as Clínicas da Família vão funcionar das 8h às 17h nesta quinta-feira (14). Na Sexta-feira da Paixão (15), não haverá atendimento nesses locais. No sábado (16), os postos que costumam funcionar nesse dia vão operar das 8h às 12h. Confira abaixo as unidades que funcionarão 24 horas.



Vacinação



Os pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio seguem aplicando a vacina contra a Influenza. Até 30 de abril, serão atendidos nas unidades de Atenção Primária os idosos a partir de 60 anos, além dos trabalhadores da saúde de qualquer idade em seus respectivos locais de trabalho. A campanha segue até 3 de junho, com a meta de alcançar a cobertura de 90% dos grupos prioritários, o que corresponde a cerca de 1,8 milhão de pessoas na cidade.



As unidades ainda ofereceram a segunda dose de reforço contra a covid-19 para idosos com mais 80 anos e para maiores de 18 anos que tenham imunossupressão e já receberam as três do esquema primário. Também é aplicada a terceira dose para os adultos que receberam a segunda ou a dose única há pelo menos quatro meses, além da segunda dose para pessoas com 5 anos ou mais que ainda não completaram o esquema vacinal e a primeira para quem não se vacinou.

Unidades que funcionam 24 horas



– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro;

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea;

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier;

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca;

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz;

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande;

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo;

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador;

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo;

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá;

– Hospital Municipal Jurandir Manfredini – Jacarepaguá;

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão;

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos;

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira;

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes;

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque – Centro;

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu;

– Serviço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco – Del Castilho;

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier;

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo;

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá;

– UPA de Vila Kennedy;

– UPA da Rocinha;

– UPA do Complexo do Alemão;

– UPA da Cidade de Deus;

– UPA de Santa Cruz / João XXIII;

– UPA do Engenho de Dentro;

– UPA de Madureira;

– UPA de Costa Barros;

– UPA de Senador Camará;

– UPA Sepetiba;

– UPA Paciência;

– UPA Magalhães Bastos;

– UPA Rocha Miranda;

– Centro de Emergência Regional Centro;

– Centro de Emergência Regional Leblon;

– Centro de Emergência Regional Barra;

– Centro de Emergência Regional Ilha;

– Centro de Emergência Regional de Realengo;

– Centro de Emergência Regional de Campo Grande;

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz;

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos;

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia;

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz;

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho;

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Miriam Makeba;

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos;

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector;

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Raul Seixas;

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Paulo da Portela;

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros;

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário;

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Antônio Carlos Mussum