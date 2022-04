Coletiva com mebros da Prefeitura do Rio sobre Carnaval 2022 - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/04/2022 16:40 | Atualizado 14/04/2022 16:43

Rio - O secretário municipal de Ordem Pública do Rio Brenno Carnavale afirmou, em coletiva ao lado de representantes da prefeitura sobre o planejamento do Carnaval 2022, nesta quinta-feira (14), que as pessoas não estão proibidas ir às ruas durante o desfile das escolas de samba, na Marquês de Sapucaí. Ele ressaltou ainda que os representantes dos blocos tradicionais disseram que não pretendem sair pela cidade, mas, caso aconteça, tais eventos serão monitorados.

"Hoje, a vacina [contra a Covid-19] permite uma festa diferente. Eu sempre faço questão de agradecer aos blocos tradicionais que já se manifestaram no sentido de que não irão desfilar e estão ao lado da prefeitura. A Ordem Pública vai estar focada no funcionamento da cidade – na fluidez do trânsito, na prevenção de tumultos e tudo mais. As pessoas não estão proibidas de estarem nas ruas. Eventualmente, se tiver uma necessidade de maior deslocamento de efetivo para um lado ou para o outro, a gente tem o Centro de Operações (COR) e nossas equipes", disse.

Ao citar sobre o volume de pessoas nas ruas durante fevereiro, onde muito blocos desfilaram pela cidade, Brenno afirmou que esse fato não trouxe muitos transtornos aos órgãos públicos.

"Algumas pessoas se avolumaram na região do Centro da cidade, mas não tivemos maiores transtornos. Hoje a gente não tem essa quantidade de blocos para irem às ruas. Nós vamos estar de olho. O importante é que a cidade se comporte bem, como se comportou tanto no ano em que a pandemia estava mais dura, quanto nesse feriado de fevereiro", afirmou Brenno.