Geral - Daniel Soranz, secretario municipal de saude. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/03/2022 16:28

Rio - A última etapa do projeto PaqueTá Vacinada, de imunização em massa dos moradores da Ilha de Paquetá, acontece neste fim de semana, com a coleta de sangue para avaliar a produção de anticorpos contra a covid-19 após a aplicação da terceira dose na população. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o objetivo desta fase do estudo é avaliar a necessidade da aplicação da 4ª dose na população da cidade do Rio.

"Essa análise foi feita anteriormente e foi fundamental para decidirmos sobre a aplicação da 3ª dose. Da mesma forma, retornamos agora para avaliar o grau de proteção dessa dose de reforço ao longo do tempo para termos uma maior clareza quanto à necessidade da quarta aplicação do imunizante", explica Soranz.

Participarão da coleta de sangue cerca de três mil moradores da ilha, que receberam a terceira dose há cerca de cinco meses, em 29 de outubro. De acordo com o secretário, também serão colhidas amostras de crianças de 1 a 5 anos, que ainda não estão elegidas para a vacinação no país:

"Será uma parcela mínima do total, mas essas análises são importantes para avaliarmos se essas crianças foram expostas ao vírus, contaminadas por ele e se desenvolveram anticorpos".

A previsão, de acordo com Daniel Soranz, é que as análises do material que será coletado fiquem prontas ainda neste primeiro semestre, quando haverá a definição sobre a necessidade da aplicação da 4ª dose na capital fluminense.