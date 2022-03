Ônibus do BRT, com avarias, após acidente próximo à Estação Pedro Côrrea, Corredor Transoeste em Jacarepaguá - Foto: Divulgação MOBI Rio

Ônibus do BRT, com avarias, após acidente próximo à Estação Pedro Côrrea, Corredor Transoeste em Jacarepaguá Foto: Divulgação MOBI Rio

Publicado 11/03/2022 15:11

Rio - Um carro de passeio avançou o sinal vermelho e colidiu com um õnibus articulado do BRT, nesta sexta-feira (11) próximo à estação Pedro Corrêa, sentido Galeão, no corredor Transcarioca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A informação é da MOBI.Rio, empresa pública que opera o Sistema BRT vinculada à Secretaria Municipal de Transportes.



Ainda não há informações sobre estado de saúde e identificação de vítimas envolvidas no acidente.

Imagem do veículo que ultrapassou o sinal e colidiu com o articulado do BRT:

Imagem mostra como ficou o veículo de passeio que avançou o sinal e colidiu com ônibus articulado BRT nesta sexta-feira (11/03), próximo à Estação Pedro Côrrea, no corredor Transoeste em Jacarepaguá Foto; Divulgação / MOBI.Rio



Infrações que custam caro aos cofres públicos



Segundo a MOBI.Rio Só este ano, já ocorreram 31 acidentes no sistema BRT provocados por infrações cometidas por motoristas de outros veículos. A empresa pública reforça que só “em 2021, foram 178, sendo 75 de conversão proibida, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil em avarias de articulados envolvidos nos acidentes”. A empresa informou ainda que em cada colisão desse tipo, um ônibus articulado pode levar em média até quatro dias para voltar à circular, prejudicando os passageiros do sistema.

