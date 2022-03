A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso - Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o casoReprodução

Publicado 11/03/2022 17:54

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, três homens acusados de fazer parte da milícia que domina a comunidade do Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O grupo estava envolvido em confronto entre grupos rivais, na noite desta quinta-feira, que deixou um miliciano morto em ataque a carro.

De acordo com investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o trio foi preso após peritos identificarem, analisando vestígios no interior do veículo, que haveriam outros ocupantes. Com a informação, os agentes foram às unidades de saúde da região em busca dos acusados que tivessem ferimentos a bala condizentes com as perfurações do carro.

O grupo foi localizado em um hospital da região. Eles foram ouvidos pelos policiais, que confirmaram se tratar dos mesmo que estavam dentro do carro atacado por bandos rivais. O documento de um deles também foi encontrado dentro do veículo.

Além dos vestígios de sangue, os policiais também encontraram no carro uma pistola e três carregadores, além de uma outra pistola municiada sob o banco, rádios comunicadores, fardamentos camuflados e balaclavas.

O carro usado pelos milicianos era roubado. Os presos foram autuados por constituição de milícia privada, receptação de veículo roubado e porte de arma de uso permitido.