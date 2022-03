Viaduto Negrão de Lima, em Madureira, Zona Norte do Rio está com lixo acumulado espalhado na rua - Marcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 31/03/2022 12:21 | Atualizado 31/03/2022 14:01

Rio - O sindicato Siemaco-Rio, que representa os garis na greve na cidade do Rio, convocou uma assembleia para 15h30 desta quinta-feira (31) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Este é o quarto dia de paralisação da limpeza urbana no Rio, que tem pontos de acúmulo de lixo na cidade. O encontro será no Clube Aliados, na Estrada do Medanha.

A assembleia foi marcada após deliberação da diretoria do Sindicato e dos delegados Sindicais no fim da manhã para analisar a greve na Comlurb e definir os próximos passos do movimento.

A categoria vai decidir sobre a proposta da audiência de conciliação realizada na quarta-feira (30) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Nela, a Comlurb inclui reajuste salarial de 6% em março, 2% em agosto e cerca de 2% em novembro, além de reajuste de 3% no tíquete alimentação.

A Comlurb mantém benefícios e cláusulas sociais já existentes no Acordo Coletivo; compensação dos três dias de greve, sem desconto. Os demais pontos da proposta incluem adicional de Insalubridade para Agentes de Preparo de Alimentos (APAs), que são as funcionárias da Comlurb que fazem merendas nas escolas da prefeitura, em 20% retroativo a janeiro 2022; conclusão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS), retroativo a janeiro de 2022;e Pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

"Por determinação da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, nós vamos ter que realizar hoje uma assembleia. Todo trabalhador que está em greve, compareça para que a gente possa explicar para o trabalhador a proposta (da Comlurb), tomar a decisão e devolver a ata para o tribunal", disse o presidente do sindicato, Manoel Martins Meireles no fim da manhã.

O sindicato discorda do entendimento do TRT da ilegalidade da greve. "O Sindicato está apresentando defesa contrária à decisão de ilegalidade da greve. Todos os parâmetros legais foram cumpridos e o sindicato entende que não houve qualquer ilegalidade. O direito de greve é constitucional. E os serviços essenciais como hospitais, escolas e feiras livres foram preservados", afirma.

Após duas rodadas de negociações, o Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro (Siemaco/RJ) e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) não chegaram conseguiram chegar a um acordo na quarta-feira (30). Durante audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o sindicato da categoria não aceitou a nova proposta feita pela Comlurb e manteve a paralisação.



O processo aguarda agora a contestação do Siemaco-Rio, que tem até 48h para comprovar que a greve iniciada nesta segunda-feira (28) não é abusiva. Após esse prazo, a Comlurb terá outras 48h para apresentar sua réplica.

Logo após a audiência, durante assembleia na porta do TRT, os garis decidiram por manter a greve. Com isso, está mantida pela categoria apenas a limpeza dos hospitais, escolas e feiras livres.



Durante a primeira audiência, a Comlurb ofereceu 5% de reajuste salarial (a proposta anterior era de 4%), sendo outra parte dada no mês de novembro. Essa oferta também não foi aceita pela categoria. O sindicato sustenta que os garis estão há três anos sem qualquer reajuste, com uma perda de mais de 19% em nosso poder de compra devido à inflação do período.

Os trabalhadores em greve querem 25% de reajuste salarial e o mesmo valor em cima do tíquete de refeição. Outro pedido é que seja dada a insalubridade às Agentes de Preparo de Alimentos, que são as funcionárias da Comlurb que fazem merendas nas escolas da prefeitura.

Comlurb pede cooperação

A respeito das calçadas com pontos de lixo espalhados, a Comlurb diz que segue um plano de contingência para evitar prejuízos à população, com otimização de roteiros de coleta e a contratação de mão de obra temporária.A preocupação com a limpeza urbana cresce com a previsão de chuva forte para o fim da tarde. O acúmulo de sujeira pode entupir bueiros atrapalhando o escoamento da água. Há registro de lixos pelas ruas na Tijuca, Copacabana, Centro, Pilares, Cachambi, Jardim Botânico, Abolição, Campo Grande, Madureira, Campinho e Padre Miguel nesta quinta-feira.

A Comlurb pede a colaboração da população neste período para manter a cidade limpa, respeitando dia e horário da coleta e descartando corretamente o lixo.