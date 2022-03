Delegacia de Homicídios ainda apreendeu três armas e um veículo clonado - Foto: Arquivo MAIS

Delegacia de Homicídios ainda apreendeu três armas e um veículo clonadoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 31/03/2022 13:05

Rio - Uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta quarta-feira (30), quatro envolvidos na morte de Felipe Bernardo de Alencar, em frente a uma boate de Jacarepaguá, na Zona Norte do Rio, no dia 20 de fevereiro deste ano. A vítima foi confundida com um policial e executada durante uma briga.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram e localizaram os envolvidos durante as diligências. Com eles, foram apreendidas duas pistolas e um revólver, além de um veículo clonado. A especializada ainda procura uma quinta pessoa que participou do assassinato. O quarteto foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.