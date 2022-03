Vendedor de doces é baleado na cabeça durante troca de tiros em Brás de Pina - Reprodução Internet

Publicado 31/03/2022 11:30 | Atualizado 31/03/2022 11:33

Rio - Um vendedor de doces foi atingido por bala perdida na cabeça, nesta quarta-feira, durante uma intensa troca de tiros entre policiais militares e criminosos em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, o jovem estava no interior de uma loja, localizada atrás de onde estavam os policiais. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e seu estado de saúde é considerado grave. Moradores disseram que o rapaz estava usando um uniforme do estabelecimento. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.



A corporação informou que, de acordo com os policiais do 16ºBPM (Olaria) envolvidos na ação, a equipe foi atacada a tiros por criminosos armados da comunidade Fé e Sereno quando se deslocava pela Avenida Brás de Pina. Os agentes ficaram encurralados e reagiram, enquanto solicitavam apoio de outros policiais. Na ação, dois suspeitos foram baleados.

Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola, uma gramada e drogas.

Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que o tiroteio começou. É possível ver uma patrulha de três policiais disparando contra os suspeitos. "Rapaziada, bala comendo. Fecharam a Irapuã, atividade aí. Morador que estiver na redondeza, vamos recuar", alertou um homem.

A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha). Nesta quinta-feira, a PM disse que o batalhão de Olaria segue atuando nas ruas dos bairros.