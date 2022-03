Dois homens ficam feridos em troca de tiros em Brás de Pina - Foto: Reprodução / Redes sociais

Dois homens ficam feridos em troca de tiros em Brás de PinaFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/03/2022 18:02

Rio - Dois homens ficaram feridos, na tarde desta quarta-feira, em uma troca de tiros com policiais militares em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Eles foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. As identidades deles não foram divulgadas. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que o tiroteio começou. É possível ver uma patrulha de três policiais disparando contra suspeitos na Comunidade do Quitungo. "Rapaziada, bala comendo. Fecharam a Irapuã, atividade aí. Morador que estiver na redondeza, vamos recuar", alertou um homem.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) faziam patrulhamento na Rua Irapuã quando foram atacados pelos suspeitos. Na ação, os policiais apreenderam uma pistola, uma gramada e drogas. A ocorrência ainda está em andamento.