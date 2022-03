Coletivo que foi assaltado era da empresa Fagundes - Reprodução

Publicado 30/03/2022 17:39 | Atualizado 30/03/2022 18:25

Rio - Passageiros de um ônibus da empresa Fagundes, que faz a linha (Santa Izabel – Candelária) passaram momentos de terror na manhã desta quarta-feira (30) na Rodovia RJ-104, altura da comunidade Caixa d’Água, em Niterói, na Região Metropolitana. Segundo as primeiras informações, dois criminosos entraram no coletivo e assaltaram pelo menos 20 pessoas. Além disso, eles teriam atirado três vezes para o alto para assustar e ameaçar as vítimas.

De acordo com uma senhora, identificada como Rita de Cássia, que estava no ônibus e falou ao jornal A Tribuna, a dupla pedia para que todos entragassem seus celulares, e, caso contrário, mataria todo mundo.

"Eu estava dormindo e acordei com eles dando três tiros para o alto do ônibus. Eles ficavam pedindo para dar o celular senão iam nos matar, diziam que estavam com pressa. Quando chegou perto da Caixa d’Água eles desceram. Eram dois bandidos roubando. Não levaram nada meu, mas me assustaram muito", afirmou.



Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que um dos bandidos envolvidos no assalto foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói) por agentes do programa Segurança Presente e uma arma foi apreendida. O homem já tinha seis anotações, sendo algumas por roubo e tráfico de drogas. O outro criminoso que participou da ação conseguiu fugir.

A insituição não revelou se os pertences das vítimas foram recuperados, nem se elas prestaram depoimentos.