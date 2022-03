Jogador Ramon - reprodução instagram

Publicado 30/03/2022 18:18

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o jogador de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, Ramon Ramos Lima, por homicídio culposo (sem intenção de matar), após o atleta atropelar o entregador Jonatas Davi dos Santos , em acidente ocorrido na Barra da Tijuca, no dia 4 de dezembro de 2021, que resultou na morte da vítima.

De acordo com a denúncia da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca, no momento da colisão, ocorrida na Avenidas Américas, em frente ao nº 10.605, Ramon dirigia seu veículo em velocidade superior à máxima permitida na via, de 70 km/h, "além de não guardar a distância de segurança frontal entre o seu carro e a bicicleta onde estava o entregador".

O documento também ressalta que, segundos antes do atropelamento, o carro conduzido pelo jogador foi multado por excesso de velocidade, tendo o radar instalado no local registrado que o veículo se encontrava a de 110 km/h, sendo considerada a velocidade de 102 km/h.

"Consta nos autos que o denunciado conduzia seu veículo com velocidade aproximada de 102 km/h, enquanto a permitida para a via era de 70 km/h, quando o entregador atravessou a pista de rolamento, conduzindo uma bicicleta de forma inadvertida com o semáforo aberto para o trânsito de veículos. Diante disto, o denunciado, que estava acima da velocidade máxima permitida, não guardou a segurança frontal necessária à segurança da via e colidiu na bicicleta conduzida pela vítima", diz um dos trechos da denúncia.