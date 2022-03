Rodrigo Neves lança pré-candidatura ao Governo do Rio e confirma aliança com Eduardo Paes - Divulgação

Publicado 30/03/2022 19:07 | Atualizado 30/03/2022 19:09

Rodrigo Neves e o prefeito carioca, Eduardo Paes, reafirmaram a aliança eleitoral entre PDT e PSD para as eleições em outubro durante o lançamento da pré-candidatura de Rodrigo Neves ao governo do Rio, nesta terça-feira (29). O encontro, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro do Rio, também contou com a presença do presidenciável Ciro Gomes, do presidente do PDT, Carlos Lupi, do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz (PSD), além de lideranças políticas e sociais de todo o estado do Rio de Janeiro.

“Nós estamos construindo uma aliança política que reúne as duas melhores escolas de gestão pública do nosso estado. A unidade e o diálogo são fundamentais e fico muito feliz por todo esse apoio para a reconstrução do nosso estado. Tenho certeza de que o encontro desta noite vai se traduzir em um trabalho conjunto, para a gente reconstruir o estado do Rio de Janeiro. Há solução, mas é preciso um governo estadual que funcione, com boa gestão, transparência e compromisso com o povo”, afirmou Rodrigo Neves para uma plateia de aproximadamente mil pessoas que lotaram auditório e dependências da ABI.



Aproveitando uma fala do pedetista Miro Teixeira, de que este é o momento de ‘assinar a papelada do casamento’, Eduardo Paes disse que o casamento está sacramentado e elogiou Rodrigo Neves ao citar sua trajetória como gestor público.



“O Rodrigo Neves foi um grande vereador, foi um grande deputado, foi um super-prefeito para Niterói - a gente sabe a transformação que ele fez em Niterói”, listou Paes. “Todos nós aqui te admiramos e temos certeza da sua capacidade e das possibilidades que você pode trazer, junto com o Felipe [Santa Cruz], para a gente do nosso estado”.