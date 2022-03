Lançamento do Errejota em Movimento - Divulgação

Lançamento do Errejota em MovimentoDivulgação

Publicado 30/03/2022 22:49 | Atualizado 30/03/2022 22:54

Rio - O dia 30 de março de 2022 ficará marcado definitivamente na memória do esporte no Estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Gutemberg Fonseca, anunciou os 21 primeiros contemplados do Bolsa Atleta RJ, sendo nove atletas olímpicos e 12 paralímpicos. Além disso, foi lançado oficialmente outro programa da pasta, o Errejota em Movimento, que vai atender a população de todo o estado com 1500 núcleos esportivos, sendo os primeiros já implementados a partir da próxima sexta-feira (1/4).

A cerimônia aconteceu no Velódromo, no Parque Olímpico do Rio, e reuniu mais de 4200 pessoas. Estiverem presentes ídolos do esporte como Giba, Pampa, Robson Caetano, José Aldo, Murilo Bustamante, Athirson e Alberto Bial. Também marcaram presença os deputados estaduais Anderson Moraes, Thiago Pampolha, Noel de Carvalho e Vandro Família. O mestre de cerimônia foi o ator Eri Johnson.



"Hoje é um marco definitivo na história do esporte no Estado do Rio de Janeiro. Esses 1500 núcleos vão atender, pelo menos, 15.000 pessoas de todas as regiões. Estamos entregando o que foi pedido pelo governador Cláudio Castro quando eu assumi a pasta, que é viabilizar a prática esportiva em todo o estado. Mais do que isso, queremos cuidar da população, atender o cidadão. Vamos dar a oportunidade de crianças e adolescentes também poderem sonhar com a possibilidade de um dia estar aqui recebendo uma Bolsa Atleta para ajudar nos seus treinos, na sua vida de atleta, seja da base ou do alto rendimento", disse Gutemberg.



Até o momento, já foram cadastrados aproximadamente 135 núcleos e já foram contratados cerca de 500 profissionais. Este primeiro lote de 500 unidades prevê 300 núcleos na Região Metropolitana, 150 na Baixada Litorânea e 50 na Costa Verde. Além de fomentar o esporte, o programa vai ajudar a movimentar a economia e o mercado de trabalho uma vez que vai gerar cerca de 5000 empregos diretos.



Bolsa Atleta contempla categorias olímpicas e paralímpicas



No evento, foram anunciados ainda os nomes dos primeiros contemplados do Bolsa Atleta RJ. Todos eles receberão até R$ 5.000, mensalmente, por até 12 meses, desde que cumpridas as exigências contratuais. Assim que os atletas formalizarem a assinatura do termo de adesão, o programa entra em vigor. A partir de encerrados todos os trâmites burocráticos, o prazo é que o benefício seja pago em até 30 dias. A equipe técnica da secretaria está finalizando a checagem de cerca de outros 280 atletas, que foram aprovados, previamente, para receber a verba. A previsão de investimento no programa para 2022 é de R$ 6,3 milhões, para até 600 atletas. Os contemplados foram:



Olímpicos



Flavia Lopes Saraiva

Gabrielle Gonçalves Roncatto

Eshyllen Coimbra Cardoso

Rebeca Andrade

Rosangela Cristina Oliveira Santos

Gabriel Oliveira Constantino

Maria leda Chaves Guimarães

Igor Coelho de Oliveira

Wanderson de Oliveira



Paralímpicos



Douglas Rocha Matera

Wallace Antônio de Oliveira dos Santos

Emanuel Victor Souza de Oliveira

Jucelino da Silva

Diana Cristina Barcelos de Oliveira

Michel Gomes Pessanha

Suzana Schnarndorf Ribeiro

Wilians Silva de Araujo

Diogo Rebouças

Caio Ribeiro de Carvalho

Camila Maria Leiria de Castro

Tuany Priscila Barbosa Siqueira



"Projetos como o Errejota em Movimento são muito importantes para gerar oportunidades, descobrir novos talentos e, porque não, futuros atletas olímpicos? Estou muito feliz em ter sido uma das atletas contempladas com a Bolsa Atleta RJ. Mas fico mais feliz ainda em saber que os atletas de base também foram lembrados e serão também atendidos. Os atletas de base são os que mais precisam e os que mais sofrem. Então é muito importante esse incentivo, esse valor, que o governador Cláudio Castro e o secretário Gutemberg Fonseca estão disponibilizando para os atletas", falou Rosângela Santos, que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Pequim (2008), no Revezamento 4x100, e participou dos Jogos de Londres (2012), Rio (2016) e Tóquio (2021).



WSL de volta o Rio em grande estilo



Ainda no evento, a Liga Mundial de Surf (em inglês, World Surf League), em parceria com a Secretaria de Esporte, anunciou oficialmente duas etapas do Circuito Mundial de Surf no Estado em 2022, ambas em Saquarema. Em junho, acontece a etapa brasileira do Championship Tour (CT), que contará com as estrelas mundiais da modalidade. Já no mês de novembro, uma das oito etapas do Challenger Series (CS), a etapa classificatória para a elite do esporte. Com isso, a Praia de Itaúna se torna a primeira e única no mundo a sediar, na mesma temporada, dois campeonatos da Liga Mundial. Ambos recebem patrocínio da Secretaria de Esporte e Lazer, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.



"O esporte não vive só do futuro. Temos que nos preocupar sempre com a próxima geração. E, quando a gente vê talentos como os que estiveram aqui hoje, como Giba, Robson Caetano, José Aldo, o Davizinho Radical e outros, eles são a inspiração de muitas gerações. Então, parabéns à Secretaria de Esporte pelos projetos e também pela Lei de Incentivo ao Esporte, essencial para que consigamos viabilizar o Oi Rio Pro e o Corona Saquarema Challenger. Queria dizer também que é uma grande satisfação termos a cidade de Saquarema recebendo dois eventos das principais competições do mundo no mesmo ano", destacou o CEO da World Surf League na América Latina, Ivan Martinho.