Dois homens foram presos em flagrante por prática de crime ambiental e 60 quilos de camarão apreendidos em MangaratibaDivulgação

Publicado 30/03/2022 18:26 | Atualizado 30/03/2022 18:38

Rio- Dois homens foram presos em flagrante por prática de crime ambiental e 60 quilos de camarão apreendidos na tarde desta quarta-feira (30), em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio. As prisões ocorreram durante operação conjunta da Marinha do Brasil, a Polícia Militar Ambiental, além do Grupamento de Proteção Ambiental, da Guarda Municipal Mangaratiba.

De acordo com a Prefeitura do município, o crustáceo está no período de defeso e sua captura e comercialização são proibidas, em todo o país, até 31 de maio. A ação de fiscalização marítima, batizada de Operação Ágatha, aconteceu em diversos pontos da região.

A captura ilegal de camarão ocorreu na Praia da Flexeira, na Ilha de Itacuruçá. No momento da abordagem, nenhum dos tripulantes apresentou qualquer tipo de documentação. Todo o pescado foi apreendido, conforme prevê a Lei Ambiental vigente, e os detidos encaminhados para a 165° DP (Mangaratiba).

“O defeso existe para que haja a procriação da espécie. É um período que deve ser respeitado, a fim de que a pescaria possa acontecer o ano todo. Além disso, no Defeso o pescador recebe um auxílio para que não seja prejudicado. Então, não há justificativa para este tipo de ação criminosa, que desrespeita as leis e a natureza. Aqui em Mangaratiba a fiscalização é permanente”, disse o secretário de Segurança e Trânsito de Mangaratiba, Norberto Marques.