Corpo foi levado para o IML de TribobóREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 30/03/2022 17:33

Rio - Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por policiais militares, nesta terça-feira, no bairro Ipiíba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações preliminares, os restos mortais estavam em um terreno de difícil acesso. O corpo não foi identificado e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A localização do corpo por PMs do 7º BPM (São Gonçalo) foi obtida após denúncias. Os agentes tiveram dificuldades para retirar os restos mortais que estavam em uma área de mata na Av. Francisco Azeredo Coutinho.

Agentes da foram acionados para o local e DHNSG fizeram um cerco no local e buscam relatos de testemunhas que ajudem na identificação dos responsáveis. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o endereço. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.