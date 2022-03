Mulher é atacada por capivara na Lagoa - Foto: JC Pereira / AGNEWS

Mulher é atacada por capivara na LagoaFoto: JC Pereira / AGNEWS

Publicado 30/03/2022 16:01

fotogaleria Rio - Uma grávida foi atacada por uma capivara, na manhã desta terça-feira, 29, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. A mulher, identificada como Gisele, foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ela ficou ferida no braço esquerdo após tentar defender a cachorrinha dela do animal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Gisele foi avaliada pela ortopedia no Hospital Municipal Miguel Couto, onde continuaria o tratamento com antibióticos e outras profilaxias. Ela preferiu ser encaminhada para um hospital da rede particular. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela.

A vítima foi socorrida por agentes do Lagoa Presente após o ataque, que aconteceu no Parque dos Patins. Nas imagens, é possível ver que foi feito um torniquete para tentar estancar o local, que estava sangrando muito, em que o ferimento aconteceu. Os agentes da operação entraram em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi buscá-la e a levou para o hospital da Zona Sul.