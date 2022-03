A localização na Zona Norte busca tornar a universidade mais acessível aos estudantes do subúrbio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

A localização na Zona Norte busca tornar a universidade mais acessível aos estudantes do subúrbioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/03/2022 15:25

Rio - A reitoria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) realizou, nesta quarta-feira (30), a cerimônia de início das obras do novo campus que ficará em Vaz Lobo, Zona Norte do Rio. Ele será construído na antiga sede da Faculdade Nuno Lisboa, desapropriada por decreto com articulação do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), e do deputado Dionísio Lins (PP).





fotogaleria Os moradores da região de entorno do campus Vaz Lobo, Irajá, Oswaldo Cruz, Campinho e proximidades responderam no início de fevereiro a uma pesquisa feita pela Uerj para ser decidido quais seriam os cursos de graduação, extensão e atividades acadêmicas a serem disponibilizadas . A pesquisa foi encerrada no último dia 9 de fevereiro e mais de 10 mil pessoas foram ouvidas durante 40 dias. Os cursos mais votados foram Direito, Administração e Enfermagem.

A bateria do Império Serrano participou da comemoração e o reitor Ricardo Lodi celebrou o início das obras cantando. Estiveram presentes na cerimônia o deputado Dionísio Lins (PP), a vereadora Vera Lins (PP) e o presidente do Império Serrano, Sandro Avelar.



O reitor afirmou que a construção da unidade vai beneficiar milhares de pessoas. "Realizar a escuta social para instalação do novo campus da Uerj da Zona Norte foi uma experiência das mais ricas, porque, como temos afirmado, a Uerj é a universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas é também, a universidade que se faz presente em bairros de grande densidade e carência de serviços que promovam a qualidade de vida das pessoas que neles vivem. Tenho afirmado que onde a Uerj chega, ela muda o território, porque ela muda a vida das pessoas", disse.

A localização busca tornar a universidade mais acessível aos estudantes do subúrbio. O novo prédio da Uerj tem a proposta de trazer uma arquitetura contemporânea para valorizar o bairro de Vaz Lobo.

"É uma alegria estar aqui no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro trazendo a Uerj, porque hoje nós vamos iniciar as obras de restauração desse prédio, lançando a pedra fundamental. Aqui a Uerj chega fazendo aquilo que nenhuma universidade no Brasil fez, que é ouvir a população para saber o que ela deseja. Além dos cursos universitários, teremos ainda os de extensão", Lodi ressaltou.

Polo de Extensão na Serrinha

Dando sequência às comemorações, a Uerj também inaugurou um Polo de Extensão e Cultura na sede da Central Única de Produções Artísticas (Cupa), na comunidade da Serrinha, também na Zona Norte.



Serão realizadas oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte e cultura, para todas as idades, em diferentes locais de Madureira: no Campo da Balaiada, na Quadra do Negrão de Lima, no Campo São José da Pedra, no Campo da Grota e na CUPA.