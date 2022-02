Prédio abandonado dará espaço a nova unidade da Uerj em Vaz Lobo - Divulgação

Publicado 07/02/2022 17:18

Começou hoje a pesquisa de opinião pública, feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), para ouvir dos moradores – de Vaz Lobo, Irajá, Oswaldo Cruz, Campinho e proximidades – quais cursos de extensão, graduação e atividades acadêmicas deverão estar no futuro campus da Universidade que será construído em Vaz Lobo, Zona Norte da cidade. A pesquisa termina dentro de 40 dias.

O novo campus da Uerj será construído na Av. Ministro Edgard Romero, antiga sede da Faculdade Nuno Lisboa – desapropriada por um decreto do governador em exercício André Ceciliano (PT), em outubro de 2021, com articulação do deputado Dionísio Lins (Progressistas).

A pesquisa será feita por 18 pesquisadores identificados com camisas e crachás. O grupo

deve colher a opinião de cerca de 8 mil entrevistados de todas as faixas etárias durante esses 40 dias.

“Para termos uma melhor ideia dos cursos que serão oferecidos, os pesquisadores ficarão em locais de grande movimentação, como pontos de ônibus, estações de trens e metrôs, entrada de shoppings, além de praças públicas”, afirma o reitor da Uerj Ricardo Lodi.