Expo Religião entrevista Cardeal Dom Orani Tempesta nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 07/02/2022 14:05

O Cardeal do Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta é o entrevistado do programa inter-religioso exibido pela TV Alerj Expo Religião, desta segunda-feira (7), ao vivo, logo mais, às 19h. Quem não conseguir assistir em tempo real, poderá conferir, depois, no canal do Youtube da Alerj e da Expo Religião.

A partir de hoje, o programa será exibido semanalmente, todas as segundas-feiras, às 19h. Com apresentação da jornalista Luzia Lacerda, uma religião diferente é abordada em cada episódio.

A produção, lançada em julho, é uma proposta do presidente da Assembleia do Estado do Rio (Alerj) André Ceciliano (PT), e faz parte do pacote de medidas contra o racismo religioso.