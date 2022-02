O deputado federal Altineu Côrtes (PL/RJ) - Divulgação/Facebook

O deputado federal Altineu Côrtes (PL/RJ)Divulgação/Facebook

Publicado 06/02/2022 09:00

O movimento na sede fluminense do PL é intenso: o que não faltam são pré-candidatos interessados em ostentar o 22 em outubro, na intenção de conseguir um rescaldo dos votos para presidente e governador. A nominata sendo organizada pelo presidente estadual do partido, o deputado federal Altineu Côrtes, é guardada a sete chaves, mas o pessoal está com um sorriso que vai de orelha a orelha. As estimativas chegam a espantosos 16 deputados federais e 18 estaduais, impulsionadas por expoentes do bolsonarismo e nomes já tradicionais da política. Aliás, tem surfista que se deu bem na onda de 2018 já encerando a prancha para tentar cair no mar novamente. A praia, no entanto, é de acesso fechado: para chegar lá, é preciso passar pela portaria controlada pessoalmente pelo clã mais poderoso da república — que não está disposto a conviver com figurinhas repetidas que, ao longo dos últimos anos, ganharam o selo de traidores.

Fim de semana desconfortável na Leão XIII

Como esperado, a chegada de Gerson Oliveira dos Anjos Júnior, em substituição ao presidente do PROS, Jimmy Pereira, não foi a única mudança na Fundação Leão XIII. Na noite de sexta-feira, os diretores de Administração e Finanças e de Assistência Especializada, ligados ao ex-presidente receberam o aviso de que serão exonerados amanhã — assim como 29 pessoas indicadas pelo partido. Pelo visto, o lanche na reunião do governador Cláudio Castro com Jimmy, na segunda-feira, será uma bela torta de climão.

Agilidade para economizar água

Em um cenário de crise hídrica, o projeto de lei 3219/21, que prevê hidrômetros individuais em novas construções, deve ser votado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. A ideia é que a pessoa econômica não pague pela conta de água dos mais gastadores. "A instalação de medidores individuais deverá contribuir (...) para reduzir o consumo d'água, e o valor da conta", diz o Júlio Lopes (PP), autor da proposta. A previsão é votar o PL até a primeira quinzena de março.

Ex-Novo de olho em Brasília

Alexandre Freitas não tem do que reclamar na nova casa. A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, pediu a ele para se unir à nominata federal. O advogado topou, portanto, não deve se candidatar à reeleição.

Picciani na Baixada

Quem está sendo visto dia sim e outro também na Baixada Fluminense é Leonardo Picciani, que vai tentar se reeleger deputado federal. Como quem foi rei não perde a majestade, está sendo recebido com tapete vermelho.

Picadinho

Hoje (6), o Mulheres da Parada, de São Gonçalo, estará no The Wall, do Domingão com Huck, para tentar recursos para os projetos sociais da ONG.

A Fantech Block4 fechou parceria com o Vasco da Gama e está disponibilizando ingressos comemorativos do clube por R$10.

Do dia 11 a 13, de 11h às 19h, a Ong Entre Pegadas faz, com a feira Vida Liberta, no Shopping Downtown, campanha de adoção.

A mostra "Ideias - O Legado de Morandi", no CCBB, foi eleita a melhor exposição internacional pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Em cartaz até o dia 21.