Segunda reunião de Grupo de Trabalho da concessão do Santos Dumont ganha nova dataDivisão de Operações do ICA / DECEA

Publicado 04/02/2022 17:04

O Grupo de Trabalho (GT) que discute o futuro do Aeroporto Santos Dumont deu os primeiros passos para alterar o modelo de concessão do aeroporto, nesta sexta-feira (4). O governo do estado defendeu que o sistema aeroportuário carioca tenha um tratamento diferenciado – como ocorreu com São Paulo e Belo Horizonte – destacando a necessidade de considerar a dinâmica local do Galeão.

O governo federal admitiu rever algumas premissas, entre elas: o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental; a possibilidade de um sistema multi-aeroportos; e uma nova rodada somente para o aeroporto do Centro do Rio, como foi confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira (31).

Para o governador Cláudio Castro (PL), os aeroportos devem operar de modo complementar, e não concorrencial, dada a importância do Galeão para o turismo do Rio e por ser uma porta de entrada para o país.