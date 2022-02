Remanejamento no orçamento da prefeitura chega a R$ 450 milhões - Internet

Publicado 04/02/2022 09:00

O prefeito Eduardo Paes (PSD) resolveu aproveitar a permissão de remanejar 30% do orçamento de 2022 e mandou ver. Num decreto publicado ontem, ele mexeu em mais de R$ 450 milhões. As emendas dos vereadores, para variar um pouco, viraram letra morta. Teresa Bergher (Cidadania) passou a lupa no ziguezague de recursos, e constatou que quase R$ 150 milhões do dinheiro da Cedae mudaram de destino A maior prejudicada foi a Assistência Social: o programa Cartão Família Carioca perdeu R$ 149,2 milhões, uma redução de 72,3%. Boa parte do dindim foi parar em programas que fazem vista — ainda mais ano eleitoral. O asfalto liso ficou com 70% da verba remanejada, ou R$ 103,9 milhões, enquanto o tratamento paisagístico foi bombeado com mais R$ 42,7 milhões. O restante, parcos R$ 2,6 milhões, será usado na compra de equipamentos para os hospitais. A parlamentar já prepara um requerimento de informações para entender as mudanças.

Wilson Witzel 2 — A Missão

A interlocutores, o ex-governador Wilson Witzel tem se mostrado animadíssimo para tornar a exibir a faixa azul e branca confeccionada especialmente para ele. Não só isso, como até montou o secretariado de um novo mandato.



Dossiê dos refugiados

O brutal assassinato de Moïse Mugenyi Kabangabe levou a deputada Dani Monteiro (PSOL) a tentar emplacar, na pauta da semana que vem, seu projeto para documentar a situação dos refugiados que moram no estado.

Picadinho

Começam hoje as inscrições para seleção de jovens de 14 a 20 anos para a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, pelo site.

O ex-deputado Mauro Magalhães vai homenagear Leonel Brizola em seu novo livro de memórias, "Celebrando a vida".

O pré-candidato a governador Marcelo Freixo será entrevistado por Marlon Brum no próximo dia 10, no Estúdio B.

As exposições "Naturalis" (Ana Morche) e "Cultive as flores da sua dor" (Veruska Bahiense) começam dia 10, às 17h30, na Sala de Cultura Leila Diniz, em Niterói.