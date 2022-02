Abertura do envelope que decide qual empresa vai ser responsável pela bilhetagem digital no Rio acontece nesta terça-feira - Arquivo O DIA

Abertura do envelope que decide qual empresa vai ser responsável pela bilhetagem digital no Rio acontece nesta terça-feiraArquivo O DIA

Publicado 03/02/2022 16:21 | Atualizado 03/02/2022 16:58

A Secretaria Municipal de Transportes abriu uma nova licitação para a operação e organização do sistema de bilhetagem do transporte público da cidade.

A concessão inclui mídia, comercialização de créditos, atendimento aos usuários – até os beneficiários de gratuidades – sistema de controle operacional, infraestrutura, e centralização da arrecadação tarifária nos sistemas de transporte público coletivo no Município do Rio, por 12 anos, podendo ser prorrogáveis por, no máximo, igual período.

“O serviço deverá contar com múltiplas formas de pagamento, controle de conta por aplicativo, recargas em diferentes redes de comercialização, uso do mesmo cartão em qualquer modo de transporte sob gestão do Município, ou mesmo sob gestão de outros entes da federação”, disse a secretária Maína Celidonio, em comunicado publicado nesta quarta-feira (2) no Diário Oficial.

No primeiro certame realizado, em dezembro, nenhuma empresa apresentou proposta.