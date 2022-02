Posse de Gabrielly Damasceno como presidente do PSC Jovem - Divulgação

Posse de Gabrielly Damasceno como presidente do PSC JovemDivulgação

Publicado 03/02/2022 08:00

A sede carioca do PSC, no Centro, ficou pequena para a posse de Gabrielly Damasceno como nova presidente da Juventude do partido, ontem à tarde. Mais do que uma deferência à moça, a lotação esgotada foi uma demonstração de apoio à reeleição de Cláudio Castro — de quem Damasceno é próxima. Pintaram na capital vereadores de cidades do interior, como Paty do Alferes e Cordeiro, bem como representantes das alas jovens de outros partidos da base governista — incluindo o PL de Castro, o Republicanos e o DEM