O secretário de Infraestrutura, Max Lemos, anuncia plano de investimentos nos distritos industriaisDivulgação

Publicado 02/02/2022 11:00

A secretaria estadual de Infraestrutura está se preparando para abrir o bolso e investir R$ 100 milhões nos distritos industriais. Na sede da Firjan, o chefe da pasta, Max Lemos, deu uma pincelada sobre o que vem por aí: serão obras como canais de drenagem e vias de acesso para estimular a instalação de novas empresas em todas as regiões do Rio, tanto em distritos da Codin e como municipais. Os dois primeiros projetos desenvolvidos serão os de Areal, no Centro-Sul Fluminense; e de Tanguá, na Região Leste do Rio.