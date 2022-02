O prefeito Eduardo Paes e Flávio Valle, futuro subprefeito da Zona Sul - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/02/2022 17:16

A coordenação de eventos da Prefeitura do Rio, que estava vaga desde a exoneração de Antonia Leite Barbosa , vai passar para o comando de Ana Ribeiro, atual subprefeita da Zona Sul. No lugar de Ribeiro, será nomeado Flávio Valle, atualmente lotado no gabinete de Eduardo Paes (PSD).