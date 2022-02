Governo do Rio conversa com União para buscar reabertura do Mercadinho São José - Estefan Radovicz

Publicado 01/02/2022 09:00

Na semana em que retoma os trabalhos, a Assembleia Legislativa volta a discutir uma saída para o Mercadinho São José. O espaço — que viveu dias de glória, quando animava o bairro de Laranjeiras com seus bares — está fechado desde 2018 e chegou a ser interditado pela Defesa Civil. O projeto de Waldeck Carneiro (PT) e Mônica Francisco (PSOL) autoriza o Palácio Guanabara a negociar a cessão do prédio com o governo federal. Além de articular a aprovação com Márcio Pacheco (PSC), o petista já levou a ideia ao chefe da Casa Civil, Nicola Miccione. O estado vê com bons olhos a possibilidade de revitalizar um espaço tão próximo à sede do Executivo fluminense, e já entabulou conversas com a Secretaria de Patrimônio da União. O intuito é implementar uma modelagem semelhante à planejada para a também decadente Estação Leopoldina. Tudo depende, no entanto, do interesse de Brasília em desatar o complicado nó com o INSS, proprietário do imóvel.





Transparência um tanto opaca

Pedro Duarte começou a semana de trabalho reclamando em sua rede social de uma (falta de) informação no site da prefeitura. Na aba "Recursos Humanos" do Painel de Gestão das Parcerias com as Organizações Sociais, onde deveria haver dados sobre funcionários, o espaço estava... em branco. Segundo a Sefaz, "as informações de pessoal são disponibilizadas mensalmente no Relatório de Controle de Pagamento de Pessoal (FCP)" — de acesso bem mais complicado.

De olho nas remoções

A deputada Zeidan (PT) já mandou um requerimento de informações para entender como serão as remoções no Jacarezinho. Ela quer saber se as famílias realmente precisam deixar suas casas — e para onde serão realocadas.

TCE de volta ao home office

O Tribunal de Contas do Estado, que vinha funcionando de forma presencial, decidiu voltar ao home office por causa da Ômicron. Foi autorizado um revezamento, com 50% dos funcionários trabalhando de forma remota.

Picadinho

Hoje, 18h, o curso de Direito da Unigranrio Barra, faz a live "O Papel do Supremo Tribunal Federal na Consolidação da Democracia", com a ministra Cármen Lúcia.

Hoje, às 19h40, Bruno Albuquerque e Fabiana Peleteiro falam no Instagram sobre alimentação saudável e câncer.

O cantor Kleber Monteiro se apresenta hoje com um repertório pop, às 20h, no LSH by OWN, na Barra.

Amanhã, o Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro faz a tradicional entrega do presente de Iemanjá. O cortejo sai às 9h da sede na Rua Camerino, com destino à Praça Mauá.