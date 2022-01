Segunda reunião de Grupo de Trabalho da concessão do Santos Dumont ganha nova data - Divisão de Operações do ICA / DECEA

Publicado 31/01/2022 13:50 | Atualizado 31/01/2022 13:57

O governador do Rio de Janeiro Claudio Castro (PL) e o ministro Tarcísio Freitas, com intermediação do senador Carlos Portinho (PL), fizeram um acordo para retirar os aeroportos de Minas Gerais do bloco do Santos Dumont (SDU) . O aeroporto do RJ será, agora, leiloado sozinho. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira (31), em agenda do presidente Bolsonaro no Norte Fluminense.