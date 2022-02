Rio - 25/09/20 - Fachada do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que vem enfrentando problemas no atendimento por causa de falta de água. Foto: Estefan Radovicz / Agência O Dia Byline - Estefan Radovicz / Agência O Di

Publicado 03/02/2022 16:53 | Atualizado 03/02/2022 16:55

Em parceria com o Governo do estado, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai lançar o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que irá determinar a causa do óbito sem diagnóstico nos casos de morte natural e sem suspeita de violência. A função é diferente daquela exercida pelos Institutos Médicos Legais (IMLs).

Diferente do que fazem os IMLs, que investigam óbitos de causas externas a pedido de autoridade policial, o SVO vai esclarecer óbitos por causas naturais e mal definidas por pedido do médico – o que é realizado somente após consentimento de familiares.

“O Rio de Janeiro estava carente desse tipo de atendimento, que já existe em quase todo país. O serviço será prestado na Faculdade de Ciências Médicas da Uerj, e a finalidade é humanizar esse processo, oferecendo mais dignidade aos familiares com o esclarecimento da causa da morte de seu ente querido em um menor espaço de tempo”, disse o reitor Ricardo Lodi. “Nossa expectativa é que o serviço seja iniciado dentro de 45 dias”.