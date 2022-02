Dani Monteiro entrega relatório - Divulgação

Publicado 03/02/2022 13:12 | Atualizado 03/02/2022 17:00

A família do Moïse Kabagambe, o congolês morto a pauladas, em um quiosque da Barra da Tijuca, receberá atendimento nesta quinta-feira (3), da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O acolhimento, realizado pela comissão presidida pela deputada Dani Monteiro (Psol), acontecerá às 14h30.



O congolês foi morto no último dia 24, depois de cobrar diárias de trabalho não pagas.