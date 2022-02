Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2022 08:00

Atenção aos amantes da mistura de malte, lúpulo e cevada: o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio, Chicão Bulhões, quer tirar do papel ainda este ano a Cidade da Cerveja. A ideia, apresentada a ele por Rafael Aloisio Freitas, deve ocupar um prédio próximo do AquaRio. A revelação foi feita no Gente do Rio, apresentado pela jornalista Mônica Ramos.