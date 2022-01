Aeroporto de Jacarepaguá - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 26/01/2022 09:00

O Tribunal de Contas da União (TCU) recebeu mais uma representação indagando a concessão do aeroporto Santos Dumont. A Alerj e o senador Carlos Portinho (PL) já haviam buscado o órgão responsável pelo exame prévio do edital apontando os problemas ambientais para a expansão do terminal, e o impacto econômico sobre as operações do Galeão. A nova frente de batalha, apresentada pelo deputado Otavio Leite (PSDB), mira a pista de Jacarepaguá, que também passará a ser controlada pelo vencedor do leilão. Segundo o parlamentar, o modelo trazido pelo governo federal deixa brechas para que o local receba voos comerciais. Também, não impõe limites de rotas e horários para helicópteros — mas, hoje, os moradores do entorno já sofrem com o barulho ensurdecedor de aeronaves pesadas, e que voam muito perto dos prédios. "Se nada for estabelecido, estaremos assistindo a "congonhização" de Jacarepaguá", diz ele, em referência ao aeroporto paulistano.





Tempo fechado no grupo de trabalho

Falando na concessão do Santos Dumont, a segunda reunião do grupo de trabalho criado para discutir o edital deixou a turma do Rio de cabelos em pé. Os trabalhos foram sumariamente suspensos depois de a Secretaria de Aviação Civil permitir a participação das concessionárias dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Confins. Irritados, os fluminenses bateram o pé, pois não tinham aprovado a presença dos concorrentes do Galeão. Para quem esteve lá, ficou a sensação de os interesses do estado estarem no fim da fila.





Sessões remotas de volta à Alerj

Por duas semanas, a partir de 1° de fevereiro, quando a Alerj volta de recesso, as sessões serão 100% virtuais. A medida acontece por causa do elevado número de casos de Covid-19 no estado. Os deputados foram avisados ontem.

Capacitação para as chefes de família

O braço do Cidade Integrada para estimular a atividade econômica das chefes de família , o Desenvolve Mulher, abre as inscrições no dia 3 de fevereiro. As participantes têm que estar inscritas no Auxílio Brasil ou no CadÚnico.

Picadinho

Depois de amanhã, o Sesc RJ vai reabrir o Espaço Cultural Arte Sesc, no Flamengo, com a exposição "Notícias do Brasil: Carybé, Cícero Dias e Glauco Rodrigues".

Hoje, a Subprefeitura da Grande Tijuca faz, na Praça Saens Pena, com a Universidade Estácio, atendimento ao público.

João Maia agora é presidente da Comissão de Política Penitenciária do Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI).

As inscrições para a 2ª edição de Dramaturgia em Leituras vão até o dia 30. Serão selecionados 12 textos, que serão lidos no palco do Teatro Prudential.