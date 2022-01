Prefeita Manoela Peres anuncia moeda social Saquá de R$ 300,00 - Reprodução/ Instagram

Publicado 28/01/2022 07:00

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, foi às redes na semana passada anunciar um novo programa: em substituição ao cartão família, será criada uma moeda social, como em Maricá. Curiosamente, a ideia não estava no programa de governo que a reelegeu — e sim no do adversário Márcio Motta. Aliás, até o nome é o mesmíssimo anunciado pelo rival bolsonarista em 2020: Saquá.