Max Lemos e o treinador Joel Santana - Divulgação

Publicado 27/01/2022 09:00

Que ninguém se espante com inglês macarrônico na campanha para deputado federal: Joel Santana está animado para calçar as chuteiras da política, e é a aposta do PSDB do Rio para deixar a lanterninha de 2018. No último pleito com coligações minoritárias, os tucanos amargaram o banco da suplência. Agora, com um novo jogo pela frente, a equipe capitaneada por Max Lemos e Otávio Leite almeja eleger quatro representantes, tendo como puxador de votos o ex-treinador de futebol, que se sagrou campeão com os quatro grandes times cariocas. O convite oficial já foi feito e a filiação deve ocorrer nos próximos dias. A escalação conta ainda com o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, disposto a renunciar ao cargo para tentar um lugar ao sol em Brasília. A turma também espera conseguir arrebatar um secretário de Cláudio Castro para fechar o ataque. Na corrida pela Assembleia, estão os deputados Jair Bittencourt , Noel de Carvalho e Ronaldo Anquieta.

Águas passadas

O voto de Bruno Dauaire contrário ao governo no começo deste ano não anuviou o relacionamento do deputado com o Palácio Guanabara. Ele desfilou ao lado de Castro em sua visita ao Norte Fluminense.

Segurança reforçada

O policiamento de proximidade vai ser reforçado na Barra da Tijuca a partir da semana que vem. O programa Segurança Presente vai ganhar mais agentes, carros e motos para atuar no entorno do Rio 2 e do Parque Olímpico.

Picadinho

As inscrições para a Cia Teatro Transforma, do Instituto Evoé, que formará 30 pessoas da Grande Rio no mercado musical, acabam dia 31. Contato por e-mail.

Hoje, 19h, no Américas Shopping, a cantora Lofran faz show gratuito com músicas autorais e letras sobre a vida e o amor.

A exposição em homenagem a Dante Alighieri, no Palácio Tiradentes, foi prorrogada até dia 26 de fevereiro.

O primeiro Depoimento para a Posteridade de 2022 do Museu da Imagem e do Som do RJ será do maestro, compositor e arranjador Leonardo Bruno, na segunda (31).