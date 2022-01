Empresas na onda da Dia Nacional da Visibilidade Trans - Governo do Estado do RJ

Empresas na onda da Dia Nacional da Visibilidade Trans Governo do Estado do RJ

Publicado 28/01/2022 11:00

O Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no sábado (29), parece estar entrando no calendário corporativo. De um lado, a rede de varejo Casa & Video terá um programa de trainee, com duração de dois anos, voltado exclusivamente à minoria. Serão dez vagas no estado do Rio de Janeiro. Já a franquia de cafés Starbucks oferece, a partir de amanhã, suporte jurídico para os colaboradores que querem alterar nome e gênero na certidão de nascimento.