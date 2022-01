Vereador Pedro Duarte e sua equipe analisaram números do balanço fiscal - Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 09:00

Há mais mistérios nos caminhos percorridos por requerimentos de informação dentro da burocracia da prefeitura do que sonha a nossa vã filosofia. Com protocolos no 1746 já vencidos, o vereador Pedro Duarte (Novo) solicitou informações sobre problemas na iluminação do Túnel Vice-Presidente José de Alencar, que liga o Recreio à Barra de Guaratiba. A demanda foi parar na Cdurp — o órgão responsável pela Região Portuária. Um mês depois, o documento foi encaminhado à Rioluz, já que a Cdurp — obviamente — não toma conta da Zona Oeste. E o gabinete só recebeu a resposta com mais de 90 dias. O mesmo vereador coleciona ainda outro causo: ao pedir providências em relação a um buraco na Estrada Iaraquã em Campo Grande (aberto há mais de dois anos, segundo um morador), Duarte se viu no meio de um jogo de batata quente entre a Conservação e a RioÁguas — que não respondeu. A Seconserva não tapou a cratera, mas sinalizou, para diminuir o risco de acidentes.

Pegando carona no requerimento

Aliás, uma das demandas feitas por Duarte acabou dando ideia à secretária de Assistência Social, Laura Carneiro. O vereador questionou se o Banco de Alimentos da Fazenda Modelo estava funcionando, e quais os custos ao município. Ao verificar que o banco, construído com recursos da União, nunca havia operado, Laura não teve dúvida: já fez um pedido ao Ministério da Cidadania para financiar a criação do Banco Carioca de Alimentos, para fortalecer a segurança nutricional de pessoas em vulnerabilidade social.

Dia de consciência no Metrô

O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo começa com uma ação de conscientização do governo na estação do metrô da Carioca. De 7h às 10h, o público poderá tirar dúvidas sobre o tema e saber como denunciar.



Tapa buraco e faz a poda

A equipe do vereador Vitor Hugo mostrou sua verve tiktoker, ao som da sofrência "Não, não vou". Em vez das palavras de Mari Fernandez, a turma cantava a realização de serviços como poda e tapa buraco — feitos pela prefeitura.

Picadinho

Hoje, às 13h, tem a live "Cortes no orçamento: como a falta de investimento impacta a educação antirracista no Brasil?", no Instagram do Projeto Seta (@setaprojeto).

Hoje, 11h, Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB-RJ e presidente do IbraDados, abre webinar no YouTube da Ordem.

Hoje, o secretário do RJ de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais Vinicius Farah vai a almoço do LIDE.

Hoje é o lançamento do mini documentário "Luiz Gama na Pequena África", que ficará disponível gratuitamente no site https://www.espetaculoluizgama.com.br.