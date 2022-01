Enel fará manutenção em postes de energia em Saquarema - Divulgação

Enel fará manutenção em postes de energia em SaquaremaDivulgação

Publicado 26/01/2022 18:01 | Atualizado 26/01/2022 18:03

Em até 90 dias, os postes do Rio de Janeiro deverão ser identificados com o nome das concessionárias de serviço ou órgão responsável. A Lei 7237/2022, da vereadora Vera Lins (PP), foi sancionada no último dia 14 pelo prefeito Eduardo Paes (PSD).

De acordo com a parlamentar, a iniciativa surgiu após muitas reclamações e denúncias recebidas pela comissão, em relação às péssimas condições de conservação dos postes das ruas da cidade. Muitos colocam em risco a vida de pedestres e motoristas, por apresentarem ferragens e correrem o risco de caírem sobre as vias.

“Com o nome da concessionária impresso, o consumidor poderá reclamar diretamente com ela, já que antes quando ligavam para a Light, por exemplo, a empresa afirmava que não era de sua propriedade; e quando ligavam para a Rio Luz, ela dizia que pertencia a Light”, explica Vera.