Vereador Pedro DuarteReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2022 15:07

Os olhos do vereador Pedro Duarte (Novo) brilharam com um documento que aparece em uma foto publicada pelo prefeito Eduardo Paes no Twitter, no domingo (23). No dia seguinte, Duarte já correu para enviar um despacho ao presidente da Câmara, Carlo Caiado, pedindo uma cópia digital do “Estudo do histórico dos orçamentos períodos de 2013 a 2022”, feito pela Prefeitura do Rio.



No Requerimento de Informações, Pedro Duarte justifica o pedido pela importância da publicidade e da transparência da Administração Pública.



"Um documento que analisa o histórico do orçamento é interessante para entendermos melhor a situação fiscal do Rio. Como já está pronto, solicitamos à Prefeitura o acesso. Quantos mais donos olhando, melhor”, explicou Duarte.

Na imagem à qual o vereador se refere, publicada por Paes, o documento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento aparece em primeiro plano.



