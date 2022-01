O Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, terá leitos revertidos para atender pacientes da covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/01/2022 16:41

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) inaugurou no último dia 19, um novo laboratório para tratar uma doença pouco conhecida pela maioria da população, a narcolepsia – doença rara que provoca sonolência excessiva durante o dia, mesmo após uma boa noite de sono.



O ambulatório, ligado ao serviço de neurologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), faz um trabalho pioneiro no diagnóstico da doença. O HUPE é o único hospital em neurologia do sono com vagas abertas para o Sistema de Regulação no estado (Sisreg).

Para o reitor da Uerj Ricardo Lodi, a doença atrapalha, e muito, a vida profissional e social dos portadores, e o novo ambulatório vai abrir caminhos para investigações científicas que contribuiam para a melhora no tratamento – já que são poucas opções de medicamentos.



“Isso mostra que a atenção da Uerj vai além da gestão educacional, dando prioridade também a saúde das pessoas”, disse Lodi. “Vamos continuar investindo em saúde e educação, que para nós são pilares fundamentais para o crescimento sadio de uma sociedade”.