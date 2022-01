Segunda reunião de Grupo de Trabalho da concessão do Santos Dumont ganha nova data - Divisão de Operações do ICA / DECEA

Segunda reunião de Grupo de Trabalho da concessão do Santos Dumont ganha nova dataDivisão de Operações do ICA / DECEA

Publicado 25/01/2022 08:31 | Atualizado 25/01/2022 08:38

A segunda reunião do Grupo de Trabalho criado para debater o modelo de concessão do Aeroporto Santos Dumont foi remarcada para esta quarta-feira (26), às 15h, depois de exigência feita pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à Secretaria de Aviação Civil (SAC). Antes, o encontro estava agendado para segunda-feira (24).

O pedido de adiamento das discussões vem depois de a SAC permitir a participação irregular das concessionárias dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Confins no grupo, sem o consentimento dos representantes do Rio de Janeiro (Governo, Firjan, Fecomércio e Associação Comercial do RJ).

A medida vai na contramão da Portaria que instituiu o Grupo de Trabalho. O ingresso de novos membros, segundo o texto, deve ser aprovado por todos os integrantes.

A presença das concessionárias concorrentes no GT é vista como uma ameaça à construção de um edital que priorize o desenvolvimento do Estado e um hub logístico equilibrado e eficiente.

Na reunião de amanhã, as concessionárias não estarão presentes.