Equipe do Lixo Zero multou 131 banhistas no mês de janeiroDivulgação

Publicado 04/02/2022 11:00

Mesmo com mil contêineres em toda a orla e 114 novas papeleiras instaladas, ainda tem sujão deixando rastros na praia. Em janeiro, as equipes do Lixo Zero – parte da Operação Praia Limpa – multaram 131 banhistas por descarte errado. Mas o pessoal da Comlurb não bota o pé na areia apenas para multar: o grupo de garis Chegando de Surpresa usa dança e música para conscientizar — e, nesta semana, distribuiu sacolas biodegradáveis em Copacabana.