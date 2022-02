O deputado André Corrêa - Luís Gustavo Soares / Alerj

O deputado André CorrêaLuís Gustavo Soares / Alerj

Publicado 01/02/2022 07:00

André Corrêa está entre a cruz e a caldeirinha. Ou melhor, entre Santa Cruz e Cláudio Castro. O parlamentar é um dos mais próximos do Palácio Guanabara — e, meses atrás, foi defendido pelo pré-candidato de Eduardo Paes. "Tanto o Cláudio como o Felipe são irmãos que a vida me deu. O que eu puder fazer para o governador e Eduardo ficarem juntos, estou fazendo. Já argumentei com eles que, se os dois não se ajustarem, vão entregar o governo pro Freixo", diz.