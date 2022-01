Ministro Edson Fachin, do STF, é o relator da ADI - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/01/2022 11:00

Já familiarizado com a nova casa, o deputado estadual Alexandre Freitas é um dos advogados da Ação Direta de Inconstitucionalidade protocolada pelo Podemos para tentar anular a Lei estadual 9.507/2021, que alterou as regras de custas judiciais do Tribunal de Justiça do Rio. Um dos pontos questionados é a criação da multa por "litigância contumaz". Diz a ADI que a norma estabeleceu uma nova modalidade de sanção processual — o que seria de competência exclusiva da União. O relator do processo é o ministro Edson Fachin.