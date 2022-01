Vinícius Cordeiro será nomeado secretário Proteção e Defesa da Causa Animal - Divulgação

Vinícius Cordeiro será nomeado secretário Proteção e Defesa da Causa Animal Divulgação

Publicado 29/01/2022 11:00

A alta cúpula do Avante do Rio voou para Recife para participar do lançamento da pré-candidatura de André Janones à presidência. Estão em Pernambuco o presidente estadual — e secretário de Eduardo Paes — Vinícius Cordeiro, bem como o secretário estadual de Envelhecimento, Antonio Pedregal. Até o momento, o partido vem mantendo o espaço em meio às articulações eleitorais.