Abrigo Cristo Redentor, em São GonçaloReprodução / Redes sociais

Publicado 29/01/2022 07:00

A situação do Abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, é das piores. A instituição, que está há oito anos sem receber repasses do estado, agora não vai mais poder contar com recursos da prefeitura. Como estão com dívidas com o INSS, não conseguiram renovar as certidões negativas — e, assim, não podem mais participar de convênios com o serviço público. Grande parte da renda do lar de idosos vinha dos almoços beneficentes mensais — que tiveram que ser interrompidos por causa da pandemia.