A jornalista Antonia Leite Barbosa - Reprodução / Instagram

A jornalista Antonia Leite BarbosaReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2021 20:59

Antonia Leite Barbosa vai sair da subsecretaria de Promoção de Eventos da Prefeitura do Rio. A criadora do projeto Agenda Carioca inclusive já esvaziou a sala e se despediu de Eduardo Paes (PSD).

A jornalista parece ter tomado gosto pela política: em 2020, ela recebeu 7.995 votos para vereadora e é a primeira suplente do Cidadania. E pretende ter a foto nas urnas eletrônicas novamente no ano que vem.

No entanto, a pré-candidatura a deputada federal não é pelo PSD do prefeito, e sim pelo partido ao qual já é filiada. Ou seja, competindo diretamente com toda a turma que o Palácio da Cidade pretende eleger.