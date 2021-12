Construção irregular, em meio à mata, no Humaitá preocupa moradores - Divulgação

Publicado 13/12/2021 15:18

Moradores do bairro Humaitá estão preocupados com o forte barulho de obras — com direito a motosserra — atrás do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, o Hospital do Coração, na Rua David Campista.

Em imagens recebidas pela coluna, é possível observar uma construção — aparentemente, uma casa —, sendo erguida em meio ao verde da mata. Tudo isso em plena luz do dia.

A Patrulha Ambiental relata ter recebido várias denúncias com o mesmo teor, e fez uma vistoria nos arredores na noite de quinta-feira (09). Como não houve flagrante, prometeu uma nova inspeção. A unidade hospitalar negou qualquer irregularidade à Secretaria municipal de Meio Ambiente.