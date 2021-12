O ex-deputado Zaqueu Teixeira em vistoria com servidores da prefeitura - Reprodução / Facebook

Publicado 12/12/2021 06:00

A Assembleia Legislativa do Rio quase foi invadida na última semana, mas o entrevero passou em brancas nuvens nas redes sociais do subdiretor geral de segurança da Casa, o ex-deputado Zaqueu Teixeira (PSD). O que mais aparece nos posts do ex-chefe da Polícia Civil são agendas... com a Fundação Parques e Jardins, da Prefeitura do Rio.