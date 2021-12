Clima político esquenta em Teresópolis, na Região Serrana - Bruno Grosman - Imagem cedida ao O Dia

Clima político esquenta em Teresópolis, na Região SerranaBruno Grosman - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 10/12/2021 09:00

A temperatura na cidade serrana de Teresópolis está nas alturas. E que ninguém pense em jogar água na fervura, porque é justamente a concessão do precioso líquido que está no centro da tensão entre o prefeito Vinícius Claussen (PSC) e a Câmara. Com o fornecimento nas mãos da Cedae desde os anos 1970 — mas com o contrato já vencido —, o alcaide publicou uma concorrência pública para escolher uma nova empresa que toque o serviço. Porém, ele fez isso sem passar pelo Legislativo. E com um detalhe: em 2018, a administração municipal já tinha tentado fazer exatamente a mesma coisa, marcando um leilão sem antes aprovar uma lei autorizativa. Ainda está em vigor o mandado de segurança, expedido na época, que impedia a concessão. Agora, a Câmara notificou o Executivo para suspender o edital, além de denunciar a história ao TCE e à Agenersa. A prefeitura diz que "responderá o documento com os esclarecimentos sobre a legalidade do procedimento licitatório".

Dores de cabeça sobre quatro rodas

Os moradores da Rua Efigênio de Sales, que fica ali coladinha na Estação de Trem do Corcovado, no Cosme Velho, denunciam um festival de problemas. A rua não tem câmeras, e tem gente reclamando de ter sido multada mesmo quando o carro está estacionado corretamente. Um amigo da coluna recebeu duas autuações com minutos de diferença. Sem falar na disputa com flanelinhas. A Seop orienta o cadastro de cartões-morador no site Carioca Digital, e a GM diz que o 190 deve ser acionado em caso de guardadores irregulares.

Fortalecendo a leitura em Cabo Verde

Neta do escritor Gilberto Freyre, a psicóloga brasileira-caboverdiana Kika Freyre doou há alguns anos o acervo literário de seu pai, Fernando Freyre, para a Biblioteca Nacional do país africano, composto por quase 10 mil livros. "Mas estamos precisando de muitos livros mais", diz ela, apelando em nome das crianças vítimas do ciclone que atingiu Cabo Verde em 2020. Para doar, é preciso entrar em contato com a biblioteca ou procurar um consulado do país.

Reforma geral do IML

No dia 15, o governo abre os envelopes do edital para reformar o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. O processo estava parado na Justiça desde 2019 e andou após órgãos estaduais formarem um grupo de trabalho.

PSD leva ex-candidatos do PSOL

Não é só o PSB de Marcelo Freixo a desidratar o PSOL. O partido também perdeu quadros... para o PSD. Já embarcaram na nau de Eduardo Paes Danilo Funke, ex-vice-prefeito de Macaé, e Marcus Menezes, candidato a vereador em 2020.

Picadinho

O STF comemora 130 anos com seminário no Museu do Amanhã, na segunda-feira (13), realizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA).

O desembargador Gustavo Grandinetti lança hoje, às 18h, "Romances no Trem da História", na Livraria Argumento.

Hoje, às 17h, tem live no perfil do Instagram "Livronews", com Marco Antonio Martire e Fábio Lucas.

Com mediação de Carlos Lupi, presidente do PDT, Ciro Gomes dará palestra na aula inaugural da Escola de Candidatos da Fundação Leonel Brizola, na segunda-feira (13), às 18hs.